Ministri ultradestra Israele attaccano: 'Togliere cibo e luce a Gaza'

ROMA - Israele deve "soffocare Hamas, costringerla ad arrendersi e restituire tutti i nostri ostaggi.



Per far sì che ciò accada, Gaza deve sopportare l'inferno. E l'inferno significa anche bombardare tutti i depositi di aiuti che Hamas detiene" e "interrompere la fornitura di elettricità e acqua": lo ha detto il ministro della sicurezza nazionale israeliano e leader di estrema destra, Itamar Ben Gvir, citato da Times of Israel. Ha rincarato la dose anche il ministro delle Finanze e leader del partito Sionismo religioso, Bezalel Smotrich, secondo cui "la decisione di interrompere l'ingresso degli aiuti nella Striscia di Gaza è il primo passo nella giusta direzione". "E' stato ottenuto grazie alla politica che stiamo portando avanti nel governo e nel gabinetto di sicurezza. E questo è solo l'inizio" e "la prossima fase sia il taglio di elettricità e acqua a Gaza, seguito da un attacco massiccio, letale e rapido su Gaza, che porterà alla conquista del territorio e all'incoraggiamento del piano Trump per la migrazione della popolazione".



Ben Gvir da parte sua ha ammesso che potrebbe comportare dei rischi di rappresaglia da parte di Hamas sugli ostaggi, quindi - è la sua proposta - Israele deve informare Hamas che "danneggiare un ostaggio israeliano comporterà l'esecuzione di terroristi nelle prigioni israeliane e l'imposizione permanente della sovranità su vaste aree della Striscia di Gaza". "Chiedo al primo ministro di annunciare che Israele adotterà queste misure, prima di tornare a combattere, cosa che ovviamente deve accadere", ha aggiunto.

