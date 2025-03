Netanyahu: 'Ci prepariamo alle prossime fasi della guerra'

TEL AVIV - "Ci stiamo preparando per le prossime fasi della guerra della rinascita, su sette fronti". Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano, Benyamin Netanyahu, alla Knesset. E ha aggiunto: "Non ci fermeremo finché non avremo raggiunto tutti gli obiettivi della vittoria: il ritorno di tutti gli ostaggi, la distruzione della capacità militare di Hamas e la garanzia che Gaza non rappresenti più una minaccia per Israele".



Nel suo discorso al plenum della Knesset questa sera, Netanyahu ha detto anche che se "Hamas non rilascia gli ostaggi, pagherà un prezzo che non può immaginare". "Hamas si è trincerato nella sua posizione di rifiuto dopo che Israele ha adottato lo schema Witkoff". "Abbiamo la possibilità di tornare a combattere a partire dal 42mo giorno dell'accordo se abbiamo l'impressione che i negoziati siano inutili", ha aggiunto.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA