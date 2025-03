Hamas: 'Israele ha lavorato per affondare l'accordo'

ROMA - Hamas ha accusato, in una dichiarazione video da Doha, Israele di aver lavorato per far collassare l'accordo sul cessate il fuoco a Gaza. Hamas afferma che Israele sta cercando di riportare la situazione al punto di partenza chiedendo di estendere la prima fase dell'accordo di cessate il fuoco di Gaza. "L'occupazione sta spingendo per riportare le cose al punto di partenza e rovesciare l'accordo attraverso le alternative che propone", ha affermato Osama Hamdan, alto funzionario di Hamas, in una dichiarazione televisiva.

