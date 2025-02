Israele: 'Restrizioni su Spianata delle Moschee durante il Ramadan'

TEL AVIV - Israele ha annunciato che adotterà quelle che definisce "restrizioni per la sicurezza pubblica" nel complesso della moschea di Al-Aqsa, sulla Spianata delle Moschee a Gerusalemme, durante il mese sacro del Ramadan, che inizierà nel fine settimana. Lo riferisce il portavoce del governo israeliano David Mencer "Le consuete restrizioni per la sicurezza pubblica saranno in vigore, come ogni anno", ha dichiarato Mencer, senza fornire dettagli sulle misure specifiche.



Lo scorso anno, le autorità israeliane avevano consentito l'accesso al complesso solo agli uomini di almeno 55 anni e alle donne sopra i 50, mentre migliaia di agenti di polizia erano stati dispiegati nella Città Vecchia di Gerusalemme. Mencer ha indicato che verranno prese precauzioni anche quest'anno nel contesto della Striscia di Gaza. "Ciò che non possiamo permettere, e nessun Paese lo farebbe, è che qualcuno cerchi di fomentare violenze o attacchi", ha aggiunto.

