Tajani, lavoriamo per altri trasferimenti sanitari da Gaza

(ANSAmed) - ROMA, 27 FEB - "Nella nostra azione umanitaria" per Gaza "abbiamo dedicato particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili, a partire dai minori. Lo scorso 13 febbraio ho accolto a Ciampino un gruppo di bambini palestinesi, purtroppo gravemente ammalati, che sono stati fatti uscire da Gaza per essere curati presso strutture sanitarie italiane. Sono in tutto 89 i piccoli pazienti palestinesi giunti nel nostro Paese insieme alle loro famiglie per ricevere assistenza medica" e "lavoriamo per effettuare altri trasferimenti sanitari nelle settimane a venire". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani in audizione al Senato."Già l'anno scorso, come ricorderete, il primo gruppo di bambini era arrivato a La Spezia con la Nave Vulcano. L'Italia è l'unico Paese occidentale ad avere dispiegato un'operazione di queste dimensioni ed il primo dell'Unione Europea a riprendere i trasferimenti dopo la tregua tra Israele ed Hamas. È un'operazione realizzata in costante contatto con il Patriarcato Latino di Gerusalemme e la Comunità Papa Giovanni XXIII", ha spiegato il vicepremier evidenziando poi che "sin dall'inizio della crisi il Governo italiano è in prima linea nella risposta umanitaria a favore di Gaza", per cui "abbiamo mobilitato 80 milioni di euro per interventi umanitari. Con l'iniziativa Food for Gaza abbiamo fatto arrivare nella Striscia oltre 110 tonnellate di aiuti alimentari, sanitari e beni di prima necessità"."La prossima fase del nostro impegno umanitario a Gaza si sta incentrando sulla ricostruzione del settore sanitario palestinese", ha sottolineato Tajani. "Con l'auspicio di assistere a un consolidamento della tregua, la politica estera del governo continuerà a mettere al centro della sua azione il sostegno concreto e immediato ai civili di Gaza. Continueremo a fare il possibile per aiutarli ad alleviare le loro sofferenze".(ANSAmed).

