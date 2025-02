Media, molto lavoro da fare sul piano egiziano per Gaza

C'è "ancora molto lavoro da fare per forgiare un piano arabo collettivo in vista del 'Vertice arabo', in programma al Cairo il 4 marzo": lo afferma il sito del principale quotidiano egiziano, Al Ahram, segnalando che - "secondo fonti egiziane informate" - l'incontro di Riad della settimana scorsa "non ha prodotto un consenso" su una "prima bozza del piano redatto dall'Egitto".Venerdì, sette leader arabi si erano riuniti nella capitale dell'Arabia Saudita "per discutere un piano egiziano sul futuro di Gaza, che riguarda la ricostruzione, la gestione e la sicurezza", ricorda da ieri il sito. Le consultazioni con i paesi arabi coinvolti, in particolare la Giordania, servono "per aggirare il piano dell'ex presidente statunitense Donald Trump che prevedeva lo spostamento forzato dei gazawi e la trasformazione della Striscia in un hub turistico", viene aggiunto."Fonti riferiscono che alcuni partecipanti al vertice di Riad erano esitanti nell'impegnarsi per la ricostruzione prima di un'uscita completa di Hamas dalla scena", riferisce al-Ahram."Altri hanno sostenuto che aspettarsi una semplice scomparsa di Hamas sia irrealistico. Rimangono inoltre divergenze sui dettagli relativi alla gestione e alla sicurezza di Gaza e sul ruolo dell'Autorità Palestinese con sede a Ramallah, che devono ancora essere risolte", avverte il quotidiano.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA