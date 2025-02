(ANSAmed) - MADRID, 27 FEB - Il governo spagnolo ha espresso "sgomento" per lo sviluppo di operazioni militari in Cisgiordania, soprattutto nei campi di Jenin, Tulkarem e Nur Shams, che hanno provocato migliaia di sfollati."Spagna ribadisce la necessità di rispettare pienamente il diritto internazionale umanitario nei territorio palestinesi occupati", segnala il ministero degli Esteri in un comunicato, in cui si riafferma "l'impegno per una pace giusta e duratura basata sulla soluzione dei due Stati, israeliano e palestinese, nella regione". (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA