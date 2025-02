Il Cairo condanna i raid israeliani in Siria

(ANSAmed) - IL CAIRO, 27 FEB - L'Egitto ha condannato i recenti attacchi aerei israeliani sui territori siriani, denunciandoli come una "violazione del diritto internazionale" e un'escalation pericolosa. Lo ha affermato il Ministero degli Esteri egiziano in un comunicato diffuso ieri sera in cui ha avvertito che questa strategia israeliana rischia di "aumentare la tensione e il conflitto", minando la sovranità della Siria.Nel documento il Cairo ha inoltre chiesto alla comunità internazionale di intervenire per fermare queste azioni e ha ribadito la necessità di un ritiro israeliano dai territori siriani occupati, compreso il Golan, in conformità agli accordi internazionali. (ANSAmed).

