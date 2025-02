Tunisia: ministro Interno a workshop su deradicalizzazione

Il ministro dell'Interno tunisino, Khaled Nouri, ha presenziato al workshop di chiusura del progetto Read, incentrato sulla riabilitazione e reintegrazione di individui coinvolti in casi di terrorismo. Lo ha reso noto il ministero dell'Interno di Tunisi riferendo che Nouri ha poi aperto il seminario "Percorsi di impegno per i minori vittime di estremismo e terrorismo", svolto in partenariato con l'Unione europea e tutti i ministeri nazionali coinvolti, con l'obiettivo di definire strategie e interventi efficaci per la riabilitazione e il reinserimento sociale di questi giovani.L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti di diversi ministeri tunisini e dell'ambasciatore dell'Unione europea in Tunisia, Giuseppe Perrone.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA