Lavrov: 'In Siria situazione difficile, spinte al separatismo'

MOSCA - La situazione in Siria rimane difficile, specie perché permangono spinte al "separatismo" di alcune regioni, e Mosca continuerà a dare il contributo per una stabilizzazione. Lo ha detto oggi a Teheran il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, dopo un colloquio con il suo omologo iraniano, Abbas Araghchi.



"La situazione non è facile perché rimangono delle contraddizioni, comprese quelle che in alcuni momenti portano a scontri armati", ha sottolineato Lavrov, citato dall'agenzia Tass. Mosca, ha aggiunto "farà di tutto per favorire una stabilizzazione della situazione". Da questo punto di vista, ha insistito il capo della diplomazia russa, "l'integrità territoriale della Siria è cruciale, ed ogni tentativo di spingere alcune regioni del Paese verso il separatismo, come abbiamo visto in anni recenti, è assolutamente inaccettabile e molto pericoloso".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA