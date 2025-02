Erdogan ribadisce: 'Inaccettabile trasferire il popolo di Gaza'

ISTANBUL - Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha ribadito che il piano proposto dal presidente americano, Donald Trump, "di sradicare e trasferire i cittadini di Gaza nei Paesi vicini è inaccettabile per la Turchia".



Durante un colloquio ad Ankara con il principe ereditario Al Hussein Bin Abdullah II del Regno hashemita di Giordania, Erdogan "ha sottolineato l'urgenza di intraprendere azioni immediate per avviare gli sforzi di ricostruzione a Gaza", riferisce la presidenza della Repubblica di Ankara in una nota.



"Affermando che Turchia e Giordania hanno legami radicati, il presidente Erdogan ha sottolineato l'importanza di rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra i due Paesi per far progredire le relazioni bilaterali", si legge nel comunicato.

