Al via udienza alla Corte Ue sui centri migranti in Albania

LUSSEMBURGO - Ha preso il via l'udienza davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea in Lussemburgo sul protocollo Itala-Albania. I giudici sono chiamati a esaminare i ricorsi pregiudiziali presentati dal Tribunale di Roma che finora non ha riconosciuto la legittimità dei fermi disposti nei confronti dei migranti soccorsi nel Mediterraneo e trasferiti sull'altra sponda dell'Adriatico perché provenienti da Paesi che il governo italiano ritiene sicuri, in particolare Egitto e Bangladesh. La Corte Ue svolge l'esame con procedura accelerata, riconoscendo l'importanza della questione, e la sentenza è attesa prima dell'estate. Il collegio - che include anche l'italiano Massimo Condinanzi - dovrà esprimersi su un nodo centrale: la definizione e l'applicazione del concetto di "Paese terzo sicuro".



A rappresentare l'Italia in aula sono l'agente del governo Sergio Fiorentino e i legali dell'Avvocatura di Stato Lorenzo D'Ascia, Ilia Massarelli ed Emanuele Feola.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA