Tajani, oggi accordi con gli Emirati su spazio e difesa

(ANSAmed) - ROMA, 24 FEB - "Le nostre imprese e le imprese emiratine sanno di poter contare sugli attori del sistema Italia: Ice, Cdp, Sace e Simest, per rafforzare la loro collaborazione a creare nuove joint venture. Ci sono grandi opportunità di collaborazione in settori come difesa, aerospazio, sui quali saranno firmati oggi importanti accordi di cooperazione. Penso anche alla transizione energetica incluso il nucleare, e la valorizzazione degli abissi marini. E anche a nuovi campi come la connettività, le tecnologie d'avanguardia e la sanità". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani aprendo il Forum imprenditoriale Italia-Emirati Arabi Uniti a Roma."L'innovazione deve essere la chiave di volta di questa collaborazione. L'accordo in materia di alta istruzione e ricerca scientifica che sarà firmato più tardi è un ulteriore strumento in questa direzione. Le imprese italiane sono leader mondiali in molti di questi campi, che siano grandi gruppi industriali o piccole e medie imprese d'eccellenza", ha sottolineato. (ANSAmed).

