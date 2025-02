"Non è facile costruire la tregua adesso, siamo ancora in una fase di cessate il fuoco con diverse provocazioni che non hanno aiutato il percorso". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando della situazione in Medio Oriente a margine del Forum imprenditoriale Italia-Eau."Lavoriamo tutti quanti per cercare di fare in modo che si possa procedere, noi sosteniamo il percorso insieme agli stessi Emirati che possa portare alla seconda fase del cessate il fuoco, in modo che non ci siano altri incidenti e altre provocazioni".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA