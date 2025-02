Siria: al via oggi la Conferenza per il dialogo nazionale

(ANSAmed) - ROMA, 24 FEB - Si apre oggi a Damasco la Conferenza del dialogo nazionale, un'iniziativa delle autorità di fatto al potere in Siria dall'8 dicembre scorso dopo la caduta del regime della famiglia Assad.Secondo l'agenzia governativa siriana Sana, alla conferenza parteciperanno circa 4mila persone, invitate dalla Commissione preparatoria per il dialogo nazionale composta da sette membri, di cui due donne.Secondo i media siriani, la Conferenza per il dialogo è un primo passo verso consultazioni a livello nazionale per la scrittura della nuova costituzione del paese rimasto per circa 60 anni dominato dal partito unico Baath e da 54 anni controllato dagli Assad e da una serie di clan a essi alleati.(ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA