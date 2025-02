Ministro Interni algerino in Spagna, prima visita dal 2022

(ANSAmed) - ALGERI, 24 FEB - Il ministro dell'Interno algerino, Brahim Merad, ha iniziato una visita ufficiale in Spagna, la prima di un esponente del governo di Algeri a Madrid dalla crisi diplomatica del 2022 che portò alla sospensione del Trattato di amicizia tra i due Paesi. Lo ha annunciato il ministero dell'Interno algerino in un comunicato.Durante la visita di due giorni, che avviene su invito del ministro dell'Interno spagnolo Fernando Grande-Marlaska Gómez, il responsabile algerino è accompagnato dal direttore Generale della Polizia, Ali Badaoui, e dal direttore Generale della Protezione Civile, Boualem Boughlef. "Questa visita permetterà di discutere della cooperazione bilaterale in ambiti di interesse comune", ha sottolineato il dicastero.La visita segna un nuovo passo nel riavvicinamento tra Algeria e Spagna, dopo la crisi diplomatica del 2022 causata dal sostegno del premier spagnolo Pedro Sánchez al piano marocchino di autonomia per il Sahara Occidentale.Quella decisione portò Algeri a sospendere il "Trattato di Amicizia, Buon Vicinato e Cooperazione" del 2002, con gravi conseguenze economiche: le importazioni algerine dalla Spagna furono quasi completamente bloccate, causando perdite significative alle aziende spagnole, mentre le esportazioni algerine verso Madrid, soprattutto di gas e petrolio, continuarono senza interruzioni.Negli ultimi mesi, tuttavia, si sono moltiplicati i segnali di un disgelo. Dallo scorso autunno, la Banca Centrale Algerina ha riaperto le operazioni di importazione dalla Spagna, e venerdì scorso il Ministro degli Esteri algerino Ahmed Attaf ha incontrato il suo omologo spagnolo José Manuel Albares a margine del G20 in Sudafrica, il primo incontro a questo livello tra i due Paesi dall'inizio della crisi. (ANSAmed).

