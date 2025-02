Israele, rilascio 602 detenuti in cambio di quattro corpi oggi

(ANSAmed) - TEL AVIV, 24 FEB - Israele ha trasmesso un messaggio ai Paesi mediatori dichiarando la disponibilità a rilasciare 602 detenuti palestinesi, il cui rilascio era stato posticipato sabato, in cambio della restituzione dei corpi di quattro ostaggi entro oggi. Lo riferisce un funzionario israeliano citato da Ynet. Secondo la stessa fonte, Israele ha chiesto garanzie affinché non si svolgano cerimonie umilianti durante il rilascio simili a quelle avvenute per la restituzione dei corpi dei bambini Bibas e di Oded Lipshitz. Hamas invece insiste affinché Israele liberi i detenuti prima dell'ultima fase dell'accordo, che prevede la restituzione degli ostaggi deceduti. (ANSAmed).

