Iran, Hezbollah ha un ruolo nella sicurezza del Libano

(ANSAmed) - TEHERAN, 24 FEB - "L'Iran ritiene che Hezbollah abbia un ruolo nel rafforzare parte della sicurezza nazionale e del potere del Libano", ha dichiarato il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf durante un incontro con il suo omologo libanese Nabih Berri, avvenuto la scorsa notte a Beirut. Ghalibaf si trovava in Libano per partecipare ai funerali dell'ex leader di Hezbollah Hassan Nasrallah, ucciso in un attacco israeliano a settembre. Secondo Ghalibaf, "gli Stati Uniti e il regime sionista stanno diffondendo insicurezza nella regione". Ha inoltre accusato Washington di avere piani mirati contro Iran, Siria e l'intero Medio Oriente. Il leader iraniano ha anche criticato la decisione di Beirut di sospendere i voli tra Iran e Libano, sostenendo che tale misura sia stata presa sotto la pressione degli Stati Uniti: "Questa questione deve essere risolta", ha sottolineato, citato dall'agenzia Mehr. In precedenza, nella giornata di sabato, Ghalibaf e il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi avevano incontrato il presidente libanese Joseph Aoun. Durante il colloquio, Aoun ha ribadito il sostegno di Beirut alla dichiarazione emersa dal recente vertice di Riad, che sostiene la soluzione a due Stati per la questione palestinese. (ANSAmed).

