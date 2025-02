Netanyahu a Tulkarem dopo bombe su bus, 'eliminiamo terrorismo'

TEL AVIV - Il primo ministro israeliano, Benyamin Netanyahu, ha visitato il campo profughi di Tulkarem, in Cisgiordania. Lo riferisce il suo ufficio. La visita avviene dopo che ieri sera tre bombe sono esplose su altrettanti autobus vicino Tel Aviv, senza provocare vittime. Su uno degli ordigni c'era la scritta in arabo 'vendetta per Tulkarem'. Le forze di sicurezza ritengono che i terroristi arrivassero anche dal campo profughi.



"Proprio prima dell'ingresso dello Shabbat, sono venuto qui al campo profughi di Tulkarem per essere con i nostri coraggiosi soldati. Stiamo entrando nelle roccaforti del terrorismo, abbattendo interi quartieri che sono utilizzati dai terroristi, distruggendo le loro case. Stiamo eliminando terroristi, comandanti. Stiamo facendo un lavoro molto importante contro la volontà di Hamas e di altri gruppi terroristici di danneggiarci", ha dichiarato Netanyahu in un video registrato a Tulkarem. "Stiamo facendo un lavoro molto importante contro Hamas e altri gruppi terroristici di danneggiarci. Questa volontà non si è ancora fermata. Ciò che abbiamo visto ieri - il tentativo di eseguire attacchi a catena - è una cosa molto grave. In risposta, abbiamo rafforzato, su mia direttiva e su quella del ministro della Difesa, le forze in Cisgiordania, e ho ordinato di avviare ulteriori operazioni contro i centri del terrorismo", ha aggiunto.

