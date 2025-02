Assemblea parlamentare del Med conferma impegno contro la tratta

(ANSAmed) - ROMA, 21 FEB - A un anno dall'avvio della campagna contro la tratta delle persone, la 19ma assemblea parlamentare del Mediterraneo (Pam) riconferma il proprio impegno per combattere questo reato. "I Paesi del Mediterraneo si sono mobilitati insieme attraverso questa campagna per mettere in atto decisioni e risposte comuni e mobilitare la comunità internazionale" sul tema, ha detto all'ANSA Marie-Arlette Carlotti, senatrice a capo della delegazione francese, ricordando come questo crimine sia legato al fenomeno migratorio con "la prostituzione forzata per le donne, i matrimoni forzati, il traffico di organi e situazioni drammatiche" per i migranti."Ci fa piacere che Pam porti avanti questa campagna e al nostro interno affronteremo l'argomento e vedremo quale possa essere il nostro contribuito", ha affermato Maria Katia Savoretti, parlamentare della Repubblica di San Marino, che fa parte dell'assemblea. "Gli organismi internazionali hanno chiesto alla nostra Repubblica di poterci adeguare alle normative internazionali e faremo degli incontri per far fronte a questo tema", ha aggiunto. (ANSAmed).

