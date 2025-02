Valditara, portare istruzione al centro politica internazionale

(ANSAmed) - ROMA, 20 FEB - "Dobbiamo e possiamo riportare l'istruzione al centro della politica internazionale, riaffermando il suo valore universale e il ruolo fondamentale che essa svolge per il raggiungimento di obiettivi fondamentali quali la promozione della resilienza e della crescita economica sociale, i migliori utilizzi dei benefici e la limitazione dei rischi dell'intelligenza artificale, la riposta alla crisi climatica e alimentare, il partenariato strategico con i Paesi dell'Africa". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in un video messaggio alla XIX Assemblea parlamentare del Mediterraneo, in corso a Roma."L'istruzione può realmente creare le condizioni per lo sviluppo e la piena realizzazione della persona, facilitando l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze, contribuendo alla crescita economica e sociale", ha detto il ministro.Secondo Valditara, "ancora, nel 2025, nelle due sponde del Mediterraneo, le condizioni socio economiche di un giovane condizionano in maniera significativa il suo successo e la sua carriera professionale. E i sistemi educativi non riescono spesso a fornire un sostegno adeguato adatto agli studenti in difficoltà o ad offrire percorsi di istruzione e formazione in grado di valorizzare i talenti di ciascuno che sono diversi e multiformi"."Per questo motivo - ha aggiunto - nell'ambito del consiglio istruzione dell'Ue, stiamo lavorando per rendere i nostri sistemi più inclusivi attraverso un approccio pedagogico incentrato sulla personificazione e personalizzazione degli apprendimenti e per rafforzare lla formazione tecnica e professionale, asse fondamentale per offrire opportunità di lavoro ai giovani e rendere competitivi i nostri sistemi imprenditoriali". (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA