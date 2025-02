Rappresentante israeliano, 'vittime 7/10 aiutavano palestinesi'

(ANSAmed) - ROMA, 20 FEB - "Nel 2005 ci siamo ritirati completamente dalla Striscia di Gaza, restituendo ogni millimetro di quel territorio, credendo che i palestinesi avrebbero colto l'opportunità per costruire una società pacifica. Ma il 7 ottobre abbiamo assistito a un attacco brutale contro civili innocenti, donne, bambini e anziani nei kibbutz e negli insediamenti vicini", ha dichiarato all'ANSA l'ambasciatore dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo, l'ex deputato israeliano Majallie Whbee "Le persone uccise il 7 ottobre non solo non erano una minaccia, ma aiutavano la popolazione di Gaza dando loro lavoro.Eppure, sono state massacrate", ha aggiunto, sottolineando che spesso quella strage non viene condannata: "Se non si condanna il terrorismo, si finisce per giustificarlo. Israele è una democrazia e ha il diritto di difendersi". Il rappresentante israeliano ha parlato anche della crescente instabilità in Cisgiordania, accusando gruppi terroristici sostenuti dall'Iran e da Hezbollah di fomentare la violenza e di rifornire di armi i militanti attraverso rotte di contrabbando. "Invece di costruire una vita normale sotto l'Autorità Palestinese, questi gruppi vengono armati per minacciare Israele e destabilizzare l'intera regione", ha spiegato. Whbee, che è druso, ha sottolineato l'importanza del cessate il fuoco, ma ha ribadito che deve essere rispettato da entrambe le parti per essere efficace. "Se Hamas e la Jihad Islamica continuano a usare civili come scudi umani e a nascondere le proprie infrastrutture terroristiche nei tunnel sotto Gaza, il cessate il fuoco non sarà mai una vera soluzione", ha dichiarato. Nonostante il conflitto, ha affermato, Israele continua a mantenere rapporti di pace con diversi Paesi arabi. "Abbiamo accordi con l'Egitto, con gli Emirati Arabi Uniti, con il Bahrain. Questi stati rispettano le loro relazioni con Israele.Perché allora Hamas e altri gruppi armati rifiutano la pace e continuano con il terrorismo?", ha concluso. (ANSAmed).

