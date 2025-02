Leader parlamento Egitto: 'Non è mai tardi per la soluzione a 2 Stati'

ROMA - Il vicepresidente del Parlamento egiziano, Mohamed Abou El-Eleini, ha ribadito con fermezza la necessità di una soluzione politica duratura per il conflitto israelo-palestinese, sottolineando che la "soluzione a due Stati" è l'unica strada percorribile per garantire stabilità nella regione. E ha affermato, parlando con l'ANSA, che "non è mai troppo tardi" per avviare un processo di pace serio e concreto. Secondo il vicepresidente del Parlamento egiziano, la guerra che si trascina da oltre 15 mesi ha dimostrato che "non ci saranno vincitori", solo sofferenza e distruzione. "Non possiamo lasciare Gaza in queste condizioni. La distruzione delle case, l'uccisione di donne e bambini, e la devastazione del territorio palestinese non possono continuare", ha dichiarato. El-Eleini ha sottolineato che il conflitto non può essere risolto militarmente: "Nessuno può distruggere Hamas completamente. Se un leader viene ucciso, ne arriva un altro. Se un gruppo viene attaccato, nuove persone lo sostituiscono. Oggi, la popolazione palestinese vede i suoi morti come eroi, e questa mentalità non cambierà finché non verranno affrontate le cause profonde del conflitto". Il politico egiziano ha individuato nella occupazione israeliana la radice del problema. "Israele deve riconoscere i diritti dei palestinesi e rispettare i confini del 1967. Non si può pensare di spostare i palestinesi dalla loro terra, nessuno accetterà una simile ingiustizia. La Palestina deve essere ricostruita e il suo popolo deve avere il diritto di vivere con dignità", ha affermato. El-Eleini ha anche sottolineato il ruolo dell'Egitto nel tentativo di mantenere la stabilità nella regione e ha ricordato che il suo Paese sta già lavorando a un "piano di ricostruzione per Gaza", che prevede non solo il ripristino delle infrastrutture distrutte, ma anche una strategia di lungo termine per garantire la stabilità economica e sociale della popolazione palestinese. "Se c'è la volontà politica, possiamo costruire un futuro di pace. Ma se si continua a negare la realtà e a rifiutare la soluzione a due Stati, la crisi non avrà mai fine", ha avvertito. Infine, El-Eleini ha lanciato un appello ai leader mondiali affinché prendano una posizione chiara e concreta sulla questione palestinese. "Non possiamo più rimandare. Non è mai troppo tardi per la pace e per la soluzione a due stati, ma dobbiamo agire ora. Gaza deve essere ricostruita, e i palestinesi devono poter vivere liberi nella loro terra", ha concluso.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA