Deputato libico, poche risorse per contenere flusso migranti

(ANSAmed) - ROMA, 20 FEB - "Il flusso dei migranti illegali, soprattutto negli ultimi anni, non si è mai fermato anche a causa della situazione problematica nel nostro Paese. E' un contesto fragile che ci porta a concentrarci sul sud della Libia da dove proviene la maggior parte dei migranti". Lo ha detto all'ANSA Tariq Abouhesah, delegato del Parlamento libico durante la lXIX Assemblea parlamentare del Mediterraneo (Pam), in corso a Roma."L'immigrazione illegale rappresenta un enorme problema per il Paese essendo un Paese di transito nel Mediterraneo, di fronte all'Europa e all'Italia", ha proseguito. "La questione grava sulla Libia e stiamo facendo molto, con le poche risorse che abbiamo, per contenerla, ha aggiunto. (ANSAmed).

