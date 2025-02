Re di Spagna riceve Sisi, per Medio Oriente dialogo è unica via

(ANSAmed) - MADRID, 19 FEB - Nell'attuale contesto in Medio Oriente, "Il dialogo non è un'opzione fra le altre ma l'unica strada possibile per accordi per una pace giusta e duratura". E' quanto ha rilevato oggi re Felipe VI in un discorso in occasione del pranzo offerto dai monarchi spagnoli al Palazzo Reale al presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, in visita ufficiale in Spagna."Davanti all'imposizione, dialogo; davanti al conflitto, intesa; davanti alla sofferenza, empatia", ha rilevato il capo dello Stato spagnolo. E ha insistito sulla necessità "in un mondo segnato da sfide e minacce globali, nel quale si mette in discussione il Diritto internazionale", che "il multilateralismo continui a essere l'unica strada solida e duratura, anche se non sempre semplice, per rafforzare un ordine mondiale basato sulla cooperazione, il dialogo e il rispetto mutuo, imprescindibili per la pace, la sicurezza e il progresso".Rispondendo all'invito di Al Sisi, Felipe VI ha, inoltre, espresso l'intenzione di realizzare a breve una visita di Stato in Egitto. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA