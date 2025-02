Hamas, tutti gli ostaggi in unico scambio nella seconda fase

(ANSAmed) - TEL AVIV, 19 FEB - Un alto funzionario di Hamas ha dichiarato all'Afp che Hamas è pronto a rilasciare tutti gli ostaggi rimanenti in un unico scambio durante la seconda fase della tregua di Gaza."Abbiamo informato i mediatori che Hamas è pronto a rilasciare tutti gli ostaggi in un'unica soluzione durante la seconda fase dell'accordo, piuttosto che in più fasi, come nell'attuale prima fase", ha dichiarato Taher al-Nunu. Che però non ha chiarito quanti ostaggi siano attualmente detenuti da Hamas o da altri gruppi militanti. Israele e Hamas stanno attualmente attuando la prima fase della tregua, iniziata il 19 gennaio. Da allora, 19 ostaggi israeliani sono stati rilasciati dai militanti in cambio di oltre 1.100 prigionieri palestinesi liberati dalle carceri israeliane. Dopo il completamento della prima fase, a Gaza rimarranno 58 ostaggi, di cui 34, secondo l'esercito israeliano, sono morti. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA