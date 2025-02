Onu chiede di porre fine agli arresti di oppositori in Tunisia

(ANSAmed) - GINEVRA, 18 FEB - L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk ha esortato oggi le autorità tunisine a cessare ogni forma di persecuzione degli oppositori politici e a rispettare i diritti alla libertà di opinione ed espressione. Le autorità tunisine - afferma l'Onu in una nota - devono porre fine alla serie di arresti, detenzioni arbitrarie e incarcerazioni di decine di difensori dei diritti umani, avvocati, giornalisti, attivisti e politici.L'Ufficio dell'Alto Commissario Onu per i diritti umani chiede che tutti coloro che sono detenuti arbitrariamente siano rilasciati immediatamente e incondizionatamente. A coloro che sono accusati di reati deve essere garantito un giusto processo e il dovuto processo. Volker Turk chiede inoltre il rilascio immediato, per motivi compassionevoli, di coloro che sono in età avanzata e di coloro che soffrono di problemi di salute."Esortiamo la Tunisia a rivedere la sua legislazione penale e ad assicurarsi che sia in linea con le norme e gli standard del diritto internazionale sui diritti umani", ha detto il portavoce dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Thameen Al-Kheetan.Il portavoce ha spiegato che molti oppositori sono tenuti in custodia cautelare, con accuse vaghe apparentemente a seguito dell'esercizio dei loro diritti e delle loro libertà. (ANSAmed).

