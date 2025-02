Libano, qualsiasi presenza Israele nel Paese è occupazione

(ANSAmed) - ROMA, 18 FEB - Il Libano ha condannato oggi la presenza di Israele sul suo territorio definendola una "occupazione", dopo che l'Idf ha affermato che le sue truppe rimarranno in 5 località nonostante la scadenza del termine fissato dall'accordo di tregua con Hezbollah per il loro ritiro: lo riporta il Guardian. Un portavoce della presidenza ha affermato che il Libano ha il diritto di utilizzare tutti i mezzi per garantire un completo ritiro israeliano. Il Libano, inoltre, cercherà l'aiuto del Consiglio di sicurezza dell'Onu per "affrontare le violazioni israeliane e costringere Israele a ritirarsi immediatamente". (ANSAmed).

