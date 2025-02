Hamas conferma, 'sabato libereremo sei ostaggi vivi'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 18 FEB - Un alto funzionario palestinese ha dichiarato a al-Mayadeen che "sabato saranno rilasciati vivi 6 ostaggi in cambio del rilascio di alcuni detenuti palestinesi". Ha affermato che la decisione è stata presa "dopo consultazioni con i mediatori in Qatar ed Egitto, nonché con la leadership di Hamas a Gaza". L'alto funzionario fa notare che, in cambio, sono state concordate misure che "agevolano l'ingresso di macchinari pesanti, rimorchi e materiali edili"

Il capo negoziatore di Hamas Khalil al Hayya ha quindi dichiarato che giovedì l'organizzazione rilascerà 4 corpi di ostaggi, tra cui i membri della famiglia BIbas, la moglie dell'ostaggio liberato Yarden, e i due figli. Dopo, resteranno nella Striscia altri 59 ostaggi, tra cui almeno 28 morti. (ANSAmed).





