(ANSAmed) - MADRID, 18 FEB - Il re Felipe Vi di Spagna incontrerà oggi al Palazzo Reale di Madrid il presidente della Repubblica araba di Egitto, Abdel Fattah Al-Sisi, in visita ufficiale in Spagna per il rafforzamento delle relazioni bilaterali, informa la Casa Reale in una nota. Dopo la riunione, i monarchi iberici offriranno un pranzo in suo onore.Durante la visita ufficiale, Al-Sisi incontrerà il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, e i rappresentanti delle principali aziende spagnole e parteciperà a un evento economico con la comunità imprenditoriale iberica.Durante la visita, è prevista la firma di un accordo per elevare le relazioni fra Egitto e Spagna a livello di relazioni strategiche. (ANSAmed).

