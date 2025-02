Media, Israele rimarrà in 5 punti strategici in Libano

ROMA - Israele rimarrà in Libano in "cinque punti strategici che controllano le comunità nel Libano meridionale e le nostre comunità al confine": lo afferma un funzionario israeliano, confermando i precedenti rapporti riguardanti il ;;ritiro israeliano pianificato per domani. Lo riporta il Times of Israel.

"Allo stesso tempo - promette il funzionario - Israele continuerà a far rispettare con vigore il cessate il fuoco in Libano, come è stato chiaramente dimostrato finora, anche oggi".

Un attacco delle Idf contro un'auto a Sidone ha ucciso oggi una persone che secondo Israele è un comandante di Hamas.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA