Inchieste Idf sul 7 ottobre prima fine del mandato di Halevi

(ANSAmed) - ROMA, 14 FEB - L'Idf ha in programma di presentare una serie di inchieste sui fatti del 7 ottobre, circa una settimana prima della conclusione del mandato del capo di stato maggiore Herzi Halevi. Lo riferisce Channel 12. Le inchieste si concentreranno su vari aspetti, compresi i massacri nei kibbutz e la gestione dell'emergenza da parte degli organismi dello stato maggiore. La presentazione dei risultati delle indagini avverrà in modo graduale: inizialmente sarà fatta ai residenti dei kibbutz coinvolti e successivamente al pubblico più ampio.Tra le inchieste principali, quelle relative agli eventi nella base militare Nahal Oz e alla gestione dell'Aeronautica militare. Le presentazioni saranno condotte in modo intensivo, con un'inchiesta rivelata ogni giorno, con l'obiettivo di completare il processo prima della conclusione del mandato di Halevi. (ANSAmed).

