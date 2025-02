Ministro Esteri egiziano vola a Parigi per riunione sulla Siria

(ANSAmed) - ROMA, 13 FEB - Il ministro degli Affari Esteri e dell'Immigrazione egiziano, Badr Abdel Ati, è partito per Parigi per partecipare alla riunione ministeriale sulla Siria convocata dal governo francese. L'obiettivo è quello di coordinare gli sforzi regionali e internazionali riguardanti la situazione nel Paese e sostenere un processo politico globale che garantisca il mantenimento della stabilità, dell'unità, della sicurezza e della sovranità della Siria e che risponda alle aspirazioni del popolo. E' quanto riferisce il ministero del Cairo su Facebook.Nel corso della sua visita, si prevede che Adi incontrerà alcuni dei suoi omologhi partecipanti alla riunione per discutere le modalità per rafforzare le relazioni bilaterali e discutere su una serie di questioni regionali di reciproco interesse. (ANSAmed).

