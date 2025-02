Metsola prima leader europea ad entrare a Gaza

(ANSAmed) - BRUXELLES, 13 FEB - La presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola è la prima leader europea ad essere entrata a Gaza in oltre un decennio, dopo aver attraversato il confine a Rafah "in un momento cruciale". La visita "ha lo scopo di sottolineare il ruolo fondamentale dell'Ue nel sostenere gli sforzi umanitari a Gaza - in particolare attraverso l'operazione Eubam - e l'impegno dell'Ue a continuare a sostenere il cessate il fuoco e l'accordo per lo scambio di ostaggi", fa sapere il portavoce. (ANSAmed).

