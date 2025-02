Metsola a Gerusalemme, vedrà autorità israeliane e palestinesi

(ANSAmed) - STRASBURGO, 13 FEB - La presidente dell'Eurocamera, Roberta Metsola, è arrivata a Gerusalemme dove avrà una serie di incontri in Israele e nei territori palestinesi. "L'Europa è pronta a intensificare l'impegno e a fare tutto il possibile per contribuire a far sì che l'accordo di cessate il fuoco e di rilascio degli ostaggi resti valido, per fornire un percorso verso un aumento degli aiuti e un elemento fondamentale per una pace sostenibile", ha scritto la presidente su X dopo il suo arrivo.Nella giornata di oggi la presidente incontrerà il Ministro degli Affari Esteri israeliano Gideon Sa'ar e visiterà la Missione di assistenza alle frontiere dell'Unione europea per il valico di Rafah (Eubam Rafah). Nel pomeriggio, visiterà il sito del Nova Festival, luogo degli attacchi terroristici di Hamas il 7 ottobre 2023. Venerdì la Presidente incontrerà la leadership palestinese a Ramallah. Durante la sua visita, incontrerà anche gli ostaggi rilasciati, le loro famiglie e le vittime del conflitto. (ANSAmed).

