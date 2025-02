Libano esorta Usa a far pressione su Israele su ritiro truppe

(ANSAmed) - ROMA, 13 FEB - Il ministro dell'Economia libanese, Amin Salam, ha condannato l'esercito israeliano per aver inviato ieri aerei da combattimento nei cieli di Beirut. Lo scrive il Times of Israel.In un post su X, Salam ha affermato che l'"aggressione" è avvenuta in risposta all'insistenza del presidente libanese, Joseph Aoun, affinché Israele completi il ritiro dal Paese entro la scadenza prevista. "Facciamo appello urgentemente al mediatore americano affinché faccia pressione sul governo Netanyahu affinché si ritiri completamente dal territorio libanese prima del 18 febbraio 2025", ha affermato su X. Proprio ieri, Israele ha chiesto di mantenere le sue truppe in cinque postazioni nel Libano meridionale fino al 28 febbraio.(ANSAmed).

