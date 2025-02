(ANSAmed) - ROMA, 12 FEB - Israele ha chiesto di mantenere le sue truppe in cinque postazioni nel Libano meridionale fino al 28 febbraio: lo ha affermato un funzionario libanese, come riportano i media internazionali.In base a un cessate il fuoco concordato a novembre tra Libano e Israele, le truppe israeliane avevano tempo fino al 26 gennaio per ritirarsi dal Libano meridionale. L'accordo è già stato esteso fino al 18 febbraio, ma fonti hanno affermato che Israele ha richiesto un'ulteriore estensione tramite il comitato che supervisionava il cessate il fuoco. (ANSAmed).

