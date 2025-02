Hamas, grazie a Giordania e Egitto per rifiuto spostamento

(ANSAmed) - GAZA, 12 FEB - Il movimento islamico palestinese di Hamas ha ringraziato la Giordania e l'Egitto per respingere lo "spostamento" della popolazione di Gaza, come proposto dal presidente americano Donald Trump. Hamas "apprezza le posizioni dei nostri fratelli in Giordania e in Egitto che rifiutano lo spostamento del nostro popolo e lavorano a un piano arabo per ricostruire Gaza senza spostare i suoi abitanti", ha dichiarato Hamas in un comunicato. La Giordania e l'Egitto, quando Trump ha suggerito di spostare quei 2,4 milioni di abitanti di Gaza, hanno espresso la loro opposizione a questa proposta. (ANSAmed).

