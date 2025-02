Hamas, delegazione al Cairo per colloqui sulla tregua

(ANSAmed) - ROMA, 12 FEB - Hamas ha affermato in una nota che la sua delegazione guidata da Khalil al-Hayya è arrivata al Cairo per discutere l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco e di rilascio degli ostaggi con Israele. Lo riporta Haaretz citando media internazionali. Un funzionario di Hamas ha poi detto all'Afp che la delegazione, arrivata oggi al Cairo, "discuterà i modi per porre fine alla crisi attuale e garantire l'impegno dell'occupazione nell'attuazione dell'accordo".(ANSAmed).

