Cooperazione italiana sostiene servizi sanitari in Giordania

(ANSAmed) - ROMA, 12 FEB - La cooperazione italiana è impegnata a rafforzare il sistema sanitario in Giordania contribuendo al Jordan Health Fund for Refugees che mira a garantire migliori servizi di assistenza a centinaia di migliaia di rifugiati siriani e non, in particolare donne e ragazze. La cooperazione, in collaborazione con il ministero della Sanità giordano, lavorerà per migliorare la qualità e la distribuzione dei servizi delle strutture sanitarie nel paese comprese le attività di formazione. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA