Teheran e Riad: 'No a uno Stato Palestinese in Arabia Saudita'

TEHERAN - In una conversazione telefonica i ministri degli Esteri dell'Iran, Abbas Araghchi, e dell'Arabia Saudita, il principe Faisal bin Farhan, hanno condannato le parole del premier israeliano, Benyamin Netanyahu, sulla possibilità di creare uno Stato palestinese in Arabia Saudita.



Per Araghchi si tratta di un "atto di aggressione senza precedenti che mette a rischio la sicurezza e la pace della regione" e un "un atto sfacciato di imprudenza e provocazione".



Bin Farhan, dal canto suo, ha espresso la contrarietà di Riad.

