Onu: 'Per ricostruire Gaza occorrono più di 53 miliardi'

NEW YORK - Per la ricostruzione di Gaza ci vorranno più di 53 miliardi di dollari. A fare i conti è l'Onu. "I requisiti di finanziamento a breve, medio e lungo termine per il recupero e la ricostruzione nella Striscia di Gaza sono stimati in 53,1 miliardi di dollari. Di questi, i requisiti di finanziamento a breve termine per i primi tre anni sono stimati in circa 20,5 miliardi", ha scritto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in un rapporto commissionato dall'Assemblea Generale.

