Hamas: 'Abbatteremo il piano di Trump per Gaza'

(ANSAmed) - ROMA, 10 FEB - Il capo di Hamas a Gaza, Khalil al-Hayya, ha detto che i piani di Donald Trump per la Striscia di Gaza sono "condannati": "Li abbatteremo come abbiamo abbattuto i progetti che li hanno preceduti", ha dichiarato durante una commemorazione del 46mo anniversario della rivoluzione iraniana a Teheran, come riporta il Guardian. Hamas, che governa la Striscia di Gaza dal 2007, ha già detto che il piano di Trump "metterà benzina sul fuoco" nella regione.(ANSAmed).

