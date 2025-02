Von der Leyen, 'Cpi sia libera di lottare contro impunità'

(ANSAmed) - BRUXELLES, 07 FEB - "La Cpi garantisce la responsabilità per i crimini internazionali e dà voce alle vittime in tutto il mondo. Deve poter perseguire liberamente la lotta contro l'impunità globale. L'Europa sarà sempre a favore della giustizia e del rispetto del diritto internazionale." Lo scrive su X la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, oggi in visita a Danzica, ospite della presidenza di turno polacca. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA