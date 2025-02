Hrw, 'sanzioni Trump alla Cpi un regalo a chi perpetua atrocità'

(ANSAmed) - BRUXELLES, 07 FEB - "Le sanzioni Usa contro i funzionari della Corte penale internazionale sarebbero un regalo a coloro che in tutto il mondo sono responsabili di atrocità di massa. Le sanzioni sono per i violatori dei diritti umani, non per coloro che lavorano per far sì che i violatori dei diritti siano chiamati a risponderne. L'ordine esecutivo di Trump prende in prestito una pagina del libro dei giochi della Russia, che ha cercato di ostacolare il lavoro della Corte attraverso mandati di arresto contro i suoi giudici e il suo procuratore." Lo sottolinea Liz Evenson, direttrice internazionale per gli affari giuridici di Human Rights Watch."La Corte penale internazionale sta facendo il lavoro per cui è stata istituita: garantire che nessuno sia al di sopra della legge. Gli Stati Uniti non dovrebbero voltare le spalle alle vittime che guardano alla Cpi come una corte di ultima istanza.Sebbene gli Stati Uniti non siano un membro della Cpi, le sanzioni potrebbero avere un impatto di vasta portata sul lavoro della Cpi, compromettendo ogni situazione che si trova sul suo tavolo. I 125 Paesi membri della Cpi dovrebbero sostenere pubblicamente l'indipendenza della Corte e adottare misure per bloccare l'effetto delle sanzioni", conclude. (ANSAmed).

