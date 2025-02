Hamas, aiuti a Gaza inferiori a quanto concordato nella tregua

ROMA - L'ufficio stampa del governo di Hamas della Striscia di Gaza ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che Israele sta violando i termini del cessate il fuoco non consentendo l'ingresso nell'enclave della quantità minima di aiuti concordata. Lo scrive Al Jazeera.



L'accordo prevede il passaggio di 600 camion di aiuti al giorno, come minimo, inclusi 50 camion di carburante, nonché 60.000 unità mobili e 200.000 tende, generatori elettrici e relativi pezzi di ricambio, pannelli solari e batterie. Ma "la quantità di aiuti che è entrata nella Striscia di Gaza è ancora lontana dal minimo richiesto", si legge in una dichiarazione, poiché 8.500 camion sono entrati nella Striscia da quando l'accordo è entrato in vigore 20 giorni fa, invece dei 12.000 richiesti. Inoltre, 2.916 camion hanno raggiunto la parte settentrionale di Gaza invece di 6.000.

