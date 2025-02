Ue, Gaza parte integrante del futuro Stato di Palestina

"Abbiamo preso nota dei commenti del presidente Trump. L'Unione Europea rimane pienamente impegnata nella soluzione dei due stati, che riteniamo sia l'unica via per una pace a lungo termine sia per gli israeliani che per i palestinesi". "Gaza è parte integrante di un futuro stato palestinese, è una parte essenziale della futura politica" di tale Stato e "non ci dovrebbero essere ulteriori spostamenti forzati di palestinesi". Lo ha detto il portavoce della Commissione europea Anouar El Anouni, nel corso dell'incontro quotidiano con la stampa.

