Tunisia: presidente Saied nomina nuova ministra Finanze

(ANSAmed) - TUNISI, 06 FEB - Il presidente tunisino Kaïs Saïed ha nominato Mechket Slama Khaldi alla guida del ministero delle Finanze, in sostituzione di Sihem Boughdiri Nemsia, in carica dall'ottobre 2021. Lo rende noto la presidenza di Cartagine pubblicando foto e video del giuramento della nuova ministra davanti al capo dello Stato.Magistrato di terzo grado dell'ordine giudiziario, Mechket Slama Khaldi è stata presidente della Commissione nazionale per la conciliazione penale e membro del Consiglio della concorrenza del ministero del Commercio e dello sviluppo. (ANSAmed).

