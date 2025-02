In un'intervista a Fox News, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha promosso l'idea del presidente Trump di trasferire la popolazione di Gaza in altri paesi. "È un'idea straordinaria e penso che dovrebbe essere davvero perseguita, esaminata e realizzata", ha detto."L'idea stessa di consentire ai cittadini di Gaza che vogliono andarsene di andarsene... cosa c'è di sbagliato in questo?", ha osservato il premier israeliano."Possono andarsene - ha sostenuto - possono trasferirsi e tornare. Bisogna ricostruire Gaza, e se si vuole ricostruire...questa è la prima buona idea che ho sentito".

