La Turchia annuncia una cooperazione con l'Esercito della Siria

(ANSAmed) - ISTANBUL, 06 FEB - Ankara ha annunciato una cooperazione con la nuova amministrazione siriana, a livello di Difesa, per "sviluppare le capacità" dell'Esercito di Damasco."In linea con le richieste del nuovo governo siriano, sarà delineata una roadmap condivisa per sviluppare le capacità dell'esercito siriano e saranno adottate misure concrete", si legge in un comunicato del ministero della Difesa di Ankara, come riferisce Anadolu, mentre nei giorni scorsi l'autoproclamato presidente siriano, Ahmad Sharaa (al-Jolani), si è recato in Turchia in visita ufficiale dove ha incontrato il capo di Stato turco, Recep Tayyip Erdogan. (ANSAmed).

